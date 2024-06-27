В Японии представили дорогу-конвейер для доставки посылок между городами

Проект позволит не только убрать с дорог тысячи загрязняющих окружающую среду и создающих пробки грузовых фур, у него есть и другие преимущества. Дело в том, что из-за низкой рождаемости в ближайшие годы в Японии ожидается резкое сокращение численности рабочей силы. При этом объем онлайн-шопинга продолжает расти, но вскоре эти посылки просто некому будет доставлять покупателям. Согласно расчетам, в 2030 году, из-за нехватки водителей, из пункта А в пункт В не переместится около 30% купленных в интернете товаров.