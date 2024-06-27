В Японии представили дорогу-конвейер для доставки посылок между городами

Японские власти планируют связать крупные города страны автоматизированными транспортерами, которые будут тихо и незаметно перевозить миллионы тонн грузов. На первом этапе проекта такой грузовой конвейер должен к 2034 году связать Токио и Осаку, которые разделяют почти 500 километров.
Проект позволит не только убрать с дорог тысячи загрязняющих окружающую среду и создающих пробки грузовых фур, у него есть и другие преимущества. Дело в том, что из-за низкой рождаемости в ближайшие годы в Японии ожидается резкое сокращение численности рабочей силы. При этом объем онлайн-шопинга продолжает расти, но вскоре эти посылки просто некому будет доставлять покупателям. Согласно расчетам, в 2030 году, из-за нехватки водителей, из пункта А в пункт В не переместится около 30% купленных в интернете товаров.
Ожидается, что грузовые транспортеры помогут решить эту проблему — достаточно установить на ленту паллеты (поддоны) с тоннами небольших упаковок, и они отправятся по назначению без какого-либо человеческого вмешательства. Согласно приблизительным оценкам, такие «автобаны» с автоматизированной логистикой смогут заменить собой 25 тысяч грузовиков в день.
Ленты конвейеров могут быть проложены либо вдоль существующих автотрасс, либо по туннелям, проходящим под их полотном. Правда, строительство таких подземных туннелей чрезвычайно дорого — согласно разным оценкам, стоимость колеблется от 7 до 80 миллиардов йен за 10 километров пути. Поэтому транспортная система, связывающая Токио и Осаку, может обойтись в 3,7 триллиона йен.