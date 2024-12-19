В Японии появятся «доска позора» для тех, кто не умеет сортировать мусор

В настоящее время мусорщики при сборе пакетов с отходами не забирают те, которые не соответствуют правилам утилизации. Тогда на них клеят стикеры, информирующие граждан о нарушении. Жителям в этом случае необходимо вернуть мусор в дом и отсортировать его правильно.