В Японии появятся «доска позора» для тех, кто не умеет сортировать мусор

В городе Фукусима (Япония) с марта 2025 года начнут публично называть имена людей, которые на протяжении длительного времени нарушают правила сортировки мусора. Об этом сообщает BBC.
Известно, что на территории всей Японии действуют строгие правила утилизации и сортировки отходов. Так, например, жители поселка Камикацу сортируют мусор по 45 категориям.
В городе Фукусима, о котором идет речь, ситуация с сортировкой и утилизацией отходов достаточно плачевная. Только за прошлый год было зарегистрировано более 9000 случаев несоблюдения правил утилизации мусора.
В настоящее время мусорщики при сборе пакетов с отходами не забирают те, которые не соответствуют правилам утилизации. Тогда на них клеят стикеры, информирующие граждан о нарушении. Жителям в этом случае необходимо вернуть мусор в дом и отсортировать его правильно.
Однако с марта 2025 года правила ужесточат. С тех пор имена владельцев неотсортированного в течение недели мусора будут публиковать на правительственном сайте. По словам мэра города Хироси Кохаты, это способствует сокращению отходов и внедрению надлежащих методов утилизации.
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