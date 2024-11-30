В Японии показали стиральную машину для людей

Впервые человеческая стиральная машина была представлена в 1970 году на выставке Osaka Kansai. Тогда ее создали в компании Sanyo Electric Co. которая сейчас называется Panasonic Holdings Corp. На тот момент многих посетителей поразила яйцевидная форма и технология производства пузырьков первого в мире подобного рода изобретения. Среди зрителей оказался Ясуаки Аояма, который спустя несколько десятков лет решил представить свою версию разработки.