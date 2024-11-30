В Японии показали стиральную машину для людей

Японская компания Science Co. в Осаке разработала передовую стиральную машину для людей под названием Мirai Ningen Sentakuki («Человеческая стиральная машина будущего»). Об этом пишет Oddity Central.
Впервые человеческая стиральная машина была представлена в 1970 году на выставке Osaka Kansai. Тогда ее создали в компании Sanyo Electric Co. которая сейчас называется Panasonic Holdings Corp. На тот момент многих посетителей поразила яйцевидная форма и технология производства пузырьков первого в мире подобного рода изобретения. Среди зрителей оказался Ясуаки Аояма, который спустя несколько десятков лет решил представить свою версию разработки.
В оригинальной стиральной машине для людей ультразвуковые волны, создаваемые большими пузырьками воздуха, использовались для очистки человека, а пластиковые шарики массировали его. В «Человеческой стиральной машине будущего» используются микроскопические пузырьки воздуха, которые гораздо эффективнее очищают тело. Также в аппарат встроены современные датчики, которые измеряют пульс пользователя и другие биологические показатели, чтобы правильно нагревать воду.
Помимо прочего, в стиральной машине есть система искусственного интеллекта, которая определяет моральное состояние человека и проецирует различные изображения на прозрачную крышку, чтобы поднять ему настроение.
Аояма надеется, что стиральная машина будет готова в 2025 году, и на выставке в Осаке ей смогут воспользоваться до тысячи человек.
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