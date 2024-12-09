В Японии перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Правительство Токио переведет сотрудников компаний на четырехдневную рабочую неделю. Мера должна привести к увеличению рождаемости. Об этом пишет The Japan Times.
Помимо четырехдневной рабочей недели работающим родителям также начнут предоставлять «частичный отпуск по уходу за детьми». Сотрудникам дадут возможность выбирать, хотят они сохранить полную зарплату или отказаться от ее части, чтобы уходить домой на два часа раньше, чтобы провести время с ребенком.
Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что реформа в трудовом законодательстве нужна для того, чтобы женщины не жертвовали карьерой ради рождения или воспитания детей.
Новые меры объясняются рекордно низким уровнем рождаемости в стране. По данным Министерства здравоохранения, с января по июнь в стране было зарегистрировано 350 074 новорожденных, что ниже прошлогодних показателей.
Поправки в трудовое законодательство уже были приняты парламентом и вступят в силу с апреля 2025 года.
Ранее объяснили, в чем причина демографического кризиса в Японии.