В Японии перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Помимо четырехдневной рабочей недели работающим родителям также начнут предоставлять «частичный отпуск по уходу за детьми». Сотрудникам дадут возможность выбирать, хотят они сохранить полную зарплату или отказаться от ее части, чтобы уходить домой на два часа раньше, чтобы провести время с ребенком.