В Японии отмечают сто лет со дня рождения пса Хатико

Хатико породы Акита-ину родился в городе Одатэ в префектуре Акита в 1923 году, через 50 дней его подарили профессору Хидэсабуро Уэно из Императорского университета (сейчас Токийский университет), так как тот как раз искал японскую собаку. Через некоторое время Хати подрос и стал встречать и провожать хозяина. Однако в 1925 году профессор Уэно ушел на работу и не вернулся — он скоропостижно скончался после заседания профессоров во время обсуждения. Хати не мог знать о смерти и дважды в день утром и вечером приходил на станцию Сибуя и ждал хозяина. Считается, что Хати обычно ждал его после работы не на Сибуя, а в другом месте ближе к университету. Но так как профессор часто уезжал в командировки и в этих случаях пользовался станцией Сибуя. Очевидно, Хати не дождавшись хозяина в обычном месте, стал дважды в день утром и вечером приходить на станцию Сибуя, думая, что профессор должен вернуться из командировки. В 1932 году о Хатико вышла статья в газете. Собака стала знаменитой до такой степени, что через 2 года на средства от пожертвований ей установили памятник «Верному псу Хатико», Хати присутствовал на церемонии открытия памятника. В 1935 году Хатико умер недалеко от Сибуя, в том же году ему был установлен еще один памятник.