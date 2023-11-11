В Японии отмечают сто лет со дня рождения пса Хатико
ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. В центре Токио на станции Сибуя и в префектуре Акита в городе Одатэ отмечается 100-й день рождения легендарного пса Хатико.
ТОКИО, 11 ноя — РИА Новости. В центре Токио на станции Сибуя и в префектуре Акита в городе Одатэ отмечается 100-й день рождения легендарного пса Хатико.
В родном городе Хатико Одатэ в Аките два дня будут идти торжественные мероприятия, на станции Сибуя открыта продажа юбилейных билетов, а еще до самого дня рождения недалеко от статуи установлен павильон, посвященный собаке и району Сибуя. О дне рождения верного пса рассказывает и стена из защитных панелей строительной площадки на месте бывшего универмага Токю.
Хатико породы Акита-ину родился в городе Одатэ в префектуре Акита в 1923 году, через 50 дней его подарили профессору Хидэсабуро Уэно из Императорского университета (сейчас Токийский университет), так как тот как раз искал японскую собаку. Через некоторое время Хати подрос и стал встречать и провожать хозяина. Однако в 1925 году профессор Уэно ушел на работу и не вернулся — он скоропостижно скончался после заседания профессоров во время обсуждения. Хати не мог знать о смерти и дважды в день утром и вечером приходил на станцию Сибуя и ждал хозяина. Считается, что Хати обычно ждал его после работы не на Сибуя, а в другом месте ближе к университету. Но так как профессор часто уезжал в командировки и в этих случаях пользовался станцией Сибуя. Очевидно, Хати не дождавшись хозяина в обычном месте, стал дважды в день утром и вечером приходить на станцию Сибуя, думая, что профессор должен вернуться из командировки. В 1932 году о Хатико вышла статья в газете. Собака стала знаменитой до такой степени, что через 2 года на средства от пожертвований ей установили памятник «Верному псу Хатико», Хати присутствовал на церемонии открытия памятника. В 1935 году Хатико умер недалеко от Сибуя, в том же году ему был установлен еще один памятник.
С тех пор памятник Хатико стал самым популярным в Токио местом встреч, несмотря на то, что из-за своей популярности небольшую скульптуру не так-то просто разглядеть в толпе. Памятник не только место встреч, но и одна из любимых достопримечательностей столицы: чтобы сфотографироваться рядом с Хатико, иногда приходится отстоять в очереди.
Датой рождения Хатико считается 10 ноября, но мероприятия по случаю его дня рождения у него на родине и на станции Сибуя в Токио было решено провести в выходные.