В Японии описали внешний вид неизвестного ранее морского чудовища

Исследователи описали древнее чудовище размером с большую белую акулу (более 4 м), которое «терроризировало» тихоокеанские моря 72 млн лет назад. Палеонтологи подробно изучили скелет вымершего морского ящера мозазавра (Mosasauridae), обнаруженного в Японии еще в 2006 году, полную информацию опубликовали в журнале Journal of Systematic Palaeontology.

Оказалось, что это древнее существо — особенное. Его назвали Wakayama Soryu, что означает «синий дракон» и отсылает к тому месту, где обнаружили окаменелые останки (Вакаяма — префектура, занимающая южную часть полуострова Кии в регионе Кинки острова Хонсю в Японии).

Доцент Университета Цинциннати Такуя Кониши, специализирующийся на изучении древних морских рептилий, отметил, что у найденного мозазавра задние ласты длиннее передних. Они даже длиннее, чем его крокодилоподобная голова. Это необычно для морских рептилий, живших тогда на Земле. Исследователи отмечают, что большие передние плавники в форме весел позволяли мозазавру очень быстро плавать, а задние обеспечивали нужный наклон тела для погружения или всплытия на поверхность.

Кониши назвал такой тип плавания исключительным не только для мозазавров, но и для всех других древних морских обитателей.

«У нас нет ни одного современного аналога с такой морфологией тела — от рыб до пингвинов и морских черепах. Ни у одного из них нет четырех больших ласт, которые они используют вместе с хвостовым плавником», — приводит слова исследователя издание Eeurekalert.

Как и у других мозазавров, его хвост мог генерировать мощное и быстрое ускорение во время охоты на рыбу. Описанный «синий дракон» обитал в районе современного Тихого океана.

По словам ученых, этот экземпляр — наиболее полный скелет мозазавра, когда-либо найденный в Японии. Авторы исследования утверждают, что в отличие от других вымерших морских рептилий у мозазавра из Вакаямы был спинной плавник, как у акулы. Это позволяло ему быстро и точно поворачиваться в воде. Мозазавры были высшими хищниками в доисторических океанах примерно от 100 до 66 млн лет назад. Они были современниками тираннозавра рекса и других динозавров позднего мелового периода, исчезнув вместе с ними в результате массового вымирания, предположительно, из-за падения астероида на нашу планету в районе современной Мексики.

Сейчас эта теория вымирания древних гигантских обитателей Земли доминирует в науке. Большинство земноводных, скорее всего, погибли в течение нескольких часов или дней после столкновения из-за резкого повышения температуры. Это могло вызвать необратимые изменения климата, повысить содержание кислоты в атмосфере и изменить состав Мирового океана.