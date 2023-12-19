В Японии описали внешний вид неизвестного ранее морского чудовища
Это был «синий дракон», его скелет возрастом 72 млн лет нашли нетронутым.
Это был «синий дракон», его скелет возрастом 72 млн лет нашли нетронутым.
Исследователи описали древнее чудовище размером с большую белую акулу (более 4 м), которое «терроризировало» тихоокеанские моря 72 млн лет назад. Палеонтологи подробно изучили скелет вымершего морского ящера мозазавра (Mosasauridae), обнаруженного в Японии еще в 2006 году, полную информацию опубликовали в журнале Journal of Systematic Palaeontology.
Оказалось, что это древнее существо — особенное. Его назвали Wakayama Soryu, что означает «синий дракон» и отсылает к тому месту, где обнаружили окаменелые останки (Вакаяма — префектура, занимающая южную часть полуострова Кии в регионе Кинки острова Хонсю в Японии).
Доцент Университета Цинциннати Такуя Кониши, специализирующийся на изучении древних морских рептилий, отметил, что у найденного мозазавра задние ласты длиннее передних. Они даже длиннее, чем его крокодилоподобная голова. Это необычно для морских рептилий, живших тогда на Земле. Исследователи отмечают, что большие передние плавники в форме весел позволяли мозазавру очень быстро плавать, а задние обеспечивали нужный наклон тела для погружения или всплытия на поверхность.
Кониши назвал такой тип плавания исключительным не только для мозазавров, но и для всех других древних морских обитателей.
Как и у других мозазавров, его хвост мог генерировать мощное и быстрое ускорение во время охоты на рыбу. Описанный «синий дракон» обитал в районе современного Тихого океана.
По словам ученых, этот экземпляр — наиболее полный скелет мозазавра, когда-либо найденный в Японии. Авторы исследования утверждают, что в отличие от других вымерших морских рептилий у мозазавра из Вакаямы был спинной плавник, как у акулы. Это позволяло ему быстро и точно поворачиваться в воде. Мозазавры были высшими хищниками в доисторических океанах примерно от 100 до 66 млн лет назад. Они были современниками тираннозавра рекса и других динозавров позднего мелового периода, исчезнув вместе с ними в результате массового вымирания, предположительно, из-за падения астероида на нашу планету в районе современной Мексики.
Сейчас эта теория вымирания древних гигантских обитателей Земли доминирует в науке. Большинство земноводных, скорее всего, погибли в течение нескольких часов или дней после столкновения из-за резкого повышения температуры. Это могло вызвать необратимые изменения климата, повысить содержание кислоты в атмосфере и изменить состав Мирового океана.