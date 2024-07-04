В Японии заявили о победе в войне с дискетами

В Японии начали предпринимать попытки стимулировать цифровое развитие еще в 2021 году при премьер-министре Ёсихиде Суге. Он взял на себя инициативу сократить использование печатей и факсимильных аппаратов в государственных учреждениях. Однако судьба распорядилась иначе — Суге оставался на посту премьер-министра чуть более года и не успел реализовать это начинание.