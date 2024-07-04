В Японии заявили о победе в войне с дискетами

В Японии начали предпринимать попытки стимулировать цифровое развитие еще в 2021 году при премьер-министре Ёсихиде Суге. Он взял на себя инициативу сократить использование печатей и факсимильных аппаратов в государственных учреждениях. Однако судьба распорядилась иначе — Суге оставался на посту премьер-министра чуть более года и не успел реализовать это начинание.
В октябре 2021 года портал CNews сообщил, что муниципальные учреждения Токио начали отказываться от использования гибких магнитных дисков и переходить на цифровую форму взаимодействия с гражданами и организациями.
Госслужащие отнеслись к этим изменениям скептически: дискеты были для них привычным и удобным инструментом работы. Так сотрудники финансового отдела столичного специального района Мэгуро на протяжении многих лет создавали платежные поручения в офисах, сохраняли их на дискеты и затем доставляли в банки, где сотрудники финансовых учреждений вручную обрабатывали эти документы.
Дискеты, впервые появившиеся в 1960-х годах, долгое время были стандартом в японских госучреждениях. Компания Sony прекратила выпускать данные носители информации только в 2011 году.
Процессы цифровизации в Японии нередко сталкиваются с сопротивлением со стороны консервативных граждан. До недавнего времени в стране широко использовались факсы, а последний оператор пейджеров прекратил свою деятельность лишь в 2019 году.
Нина Лютикова