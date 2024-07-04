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В Японии заявили о победе в войне с дискетами

Японские власти недавно отменили последние распоряжения, требовавшие подачи документов в правительственные учреждения на дискетах (гибких магнитных дисках, флоппи-дисках), пишет «Интерфакс».

Источник: Shutterstock
«Мы выиграли войну с дискетами», — заявил министр цифровизации Японии Таро Коно, который инициировал кампанию по отказу от дискет в 2021 году.

В Японии начали предпринимать попытки стимулировать цифровое развитие еще в 2021 году при премьер-министре Ёсихиде Суге. Он взял на себя инициативу сократить использование печатей и факсимильных аппаратов в государственных учреждениях. Однако судьба распорядилась иначе — Суге оставался на посту премьер-министра чуть более года и не успел реализовать это начинание.

В октябре 2021 года портал CNews сообщил, что муниципальные учреждения Токио начали отказываться от использования гибких магнитных дисков и переходить на цифровую форму взаимодействия с гражданами и организациями.

Госслужащие отнеслись к этим изменениям скептически: дискеты были для них привычным и удобным инструментом работы. Так сотрудники финансового отдела столичного специального района Мэгуро на протяжении многих лет создавали платежные поручения в офисах, сохраняли их на дискеты и затем доставляли в банки, где сотрудники финансовых учреждений вручную обрабатывали эти документы.

Дискеты, впервые появившиеся в 1960-х годах, долгое время были стандартом в японских госучреждениях. Компания Sony прекратила выпускать данные носители информации только в 2011 году.

BBC напоминает, что стандартная дискета вмещает всего 1,44 Мб данных. Это означает, что для переноса информации объемом в 32 Гб с помощью дискет потребуется более 22 тысяч экземпляров.

Процессы цифровизации в Японии нередко сталкиваются с сопротивлением со стороны консервативных граждан. До недавнего времени в стране широко использовались факсы, а последний оператор пейджеров прекратил свою деятельность лишь в 2019 году.

Нина Лютикова