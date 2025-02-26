В Японии обнаружили способный обернуть вспять старение протеин

«Клетки-зомби» в шесть раз больше по размеру, чем молодые клетки, так как вокруг них «наращиваются» стрессовые волокна. Ведущий автор исследования Пираван Чантачотикул (Pirawan Chantachotikul) отмечает, что до сих пор не ясно, как стареющие клетки поддерживают столь гигантские размеры. При этом известно, что AP2A1 вовлечен в процессы поддержания стрессовых волокон. Поэтому ученые решили выяснить, есть ли связь между старением и данным протеином.