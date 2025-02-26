В Японии обнаружили способный обернуть вспять старение протеин

Ученые из Осакского университета (Япония) заявили, что обнаружили клеточный «переключатель», способный обратить вспять старение, пишет Daily Mail.
По мере старения в организме накапливаются так называемые клетки-зомби. Со временем они не умирают, а выделяют воспалительные химические элементы, которые способствуют развитию возрастных заболеваний. Ученые выяснили, что могут сделать стареющие клетки молодыми, просто снизив количество протеина AP2A1. В теории это значит, что можно убрать причину таких возрастных заболеваний, как болезнь Альцгеймера и артрит, если на клеточном уровне обратить вспять старение.
«Клетки-зомби» в шесть раз больше по размеру, чем молодые клетки, так как вокруг них «наращиваются» стрессовые волокна. Ведущий автор исследования Пираван Чантачотикул (Pirawan Chantachotikul) отмечает, что до сих пор не ясно, как стареющие клетки поддерживают столь гигантские размеры. При этом известно, что AP2A1 вовлечен в процессы поддержания стрессовых волокон. Поэтому ученые решили выяснить, есть ли связь между старением и данным протеином.
В ходе лабораторного эксперимента (вне живого существа) было выявлено, что при снижении содержания AP2A1 клетки возвращались к нормальному размеру, начинали делиться и показывали признаки молодости. При увеличении протеина увеличивался и размер клеток, они обрастали стрессовыми волокнами.
Исследователи уточнили, что до изобретения лекарства от старости еще далеко. Кроме того, обращение старения вспять может быть рискованным — клетки стареют, чтобы избежать превращения в раковые.
Ранее ученые из Стэнфордского университета (США) выяснили, что старение происходит резкими скачками — в возрасте около 44 и 60 лет. В их исследовании участвовали 108 добровольцев от 25 до 75 лет. У испытуемых регулярно брали образцы крови. В общей сложности было изучено около 135 тыс. различных молекул и микробов. Это позволило установить, что наибольшие изменения происходят в указанном периоде.