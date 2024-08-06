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В Японии обнаружен новый вид морских звезд

Также была найдена морская звезда диаметром около 30 сантиметров.

Источник: I. Kobayashi

У берегов Японии обитает около 250 видов морских звезд. Как показало новое исследование японских ученых, это не предел. Они обнаружили новый вид у побережья полуострова Идзу в заливе Сагами к югу от Токио (Япония) на глубине от 150 до 350 метров..

Морская звезда получила название Paragonaster hoeimaruae. Она принадлежит к семейству Pseudarchasteridae и имеет характерный красно-бежевый цвет и пять конечностей. Диаметр существа составляет чуть больше десяти сантиметров.

До сих пор в японских водах были замечены только четыре вида Pseudarchasteridae из двух родов (биологический ранг между семейством и видом, существующий для классификации животных).

Также исследователи нашли морскую звезду Gephyreaster swifti у побережья Хоккайдо. Она отличается от остальных своими особо крупными размерами — 30 сантиметров в диаметре. Ранее ее регистрировали только на западном побережье Тихого океана в США и Канаде, а также на островах Берингова моря на севере.

Ранее в Японии были обнаружены два новых вида карликовых кальмаров.

Анна Морозова