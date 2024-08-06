В Японии обнаружен новый вид морских звезд

Также исследователи нашли морскую звезду Gephyreaster swifti у побережья Хоккайдо. Она отличается от остальных своими особо крупными размерами — 30 сантиметров в диаметре. Ранее ее регистрировали только на западном побережье Тихого океана в США и Канаде, а также на островах Берингова моря на севере.