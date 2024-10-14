В Японии нашли решение проблемы «последней макаронины». Видео

Пользователи Сети отнеслись к разработке неоднозначно. Так, одни комментаторы поблагодарили изобретателя и даже попросили дать ему Нобелевскую премию. Другие же отреагировали скептически. Они сказали, что, во-первых, вилки бывают разными, поэтому это частное решение проблемы. Во-вторых, по их мнению, мыть это место на тарелке будет сложно, поэтому в выемках будет скапливаться грязь.