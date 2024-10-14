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В Японии нашли решение проблемы «последней макаронины». Видео

Часто после еды спагетти на тарелке остается одна макаронина, которую очень трудно зацепить вилкой. В Японии эту проблему решили при помощи 3D-принтера.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

На тарелке могут оставаться кусочки пищи, которые невозможно подцепить вилкой. В Японии решили эту проблему при помощи 3D-принтера, на котором напечатали тарелку с выемкой для зубцов столового прибора.

Пользователи Сети отнеслись к разработке неоднозначно. Так, одни комментаторы поблагодарили изобретателя и даже попросили дать ему Нобелевскую премию. Другие же отреагировали скептически. Они сказали, что, во-первых, вилки бывают разными, поэтому это частное решение проблемы. Во-вторых, по их мнению, мыть это место на тарелке будет сложно, поэтому в выемках будет скапливаться грязь.

Один из комментаторов отметил, что тарелка пластиковая, поэтому она будет плавится из-за горячей пищи.

Многие также заявили, что проблемы «последней макаронины» у них никогда не было, так как любую пищу на вилку можно сдвинуть при помощи ножа или куска хлеба.

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