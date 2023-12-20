В Японии нашли останки «голубого дракона», жившего 72 млн лет назад

Останки «голубого дракона» — гигантского хищника, жившего 72 млн лет назад, нашли в Японии. Об этом сообщает Ruptly в своем Telegram-канале.

Специалисты классифицировали «голубого дракона» как новый вид мозазавров (относится к семейству вымерших морских ящеров). При этом ученые заметили, что хищник отличается от известных образцов необычным строением тела, а его размеры можно сравнить с размерами автобуса.

«Голубой дракон» имел четыре больших ласты, мощный хвост и спинной плавник, как у белой акулы. Науке неизвестно ни одного животного с такой морфологией тела. Ученые считают, что «голубой дракон» благодаря своей комплекции был одним из самых опасных и смертоносных хищников того времени.

Ранее сообщалось, что якутские ученые обнаружили древние артефакты и останки животных, предположительно, эпохи раннего плейстоцена — неогена.