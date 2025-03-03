В Японии найден самый маленький парк в мире

Что делать, если хочется погулять по парку, но недолго? Можно обойти всего часть парка — но тогда создастся ощущение незавершенности. А можно найти парк поменьше, и тогда прогулка выйдет небольшой и гармоничной.
Правда, если вы любите прогулки не дольше пары минут, искать такой маленький участок зелени придется долго, но и он существует: в Японии. Про самый маленький парк в мире, который недавно попал в книгу рекордов Гиннесса за свои крохотные размеры, рассказало CNN.
Парк находится в центре Японии в центре поселка Нагаидзуми, расположенном в префектуре Сизуока, в 110 километрах к юго-востоку от Токио. Его площадь — всего 0,24 м². У парка есть бордюр из кирпича, зеленые насаждения, подстриженные в технике бонсай, памятная табличка и каменный декор.
Есть и скамейка, чтобы передохнуть посреди прогулки — правда, целиком в парк она не поместилась и частично выходит на прилегающую территорию.
Но главное — это действительно самый настоящий парк, а не клумба — территория имеет соответствующую табличку и отметку на всех картах.
На создание парка местного жителя вдохновил предыдущий рекордсмен из города Миллс Энд в штате Колорадо: как объяснил строитель крошечного парка Сюдзи Койяма, его односельчанин из Нагаидзуми оказался там во время отпуска, восхитился местной достопримечательностью и решил переплюнуть ее на родине.
Зеленое пространство находилось на этом месте с 1988 года, и местные давно в шутку называли его самым маленьким парком в мире, но для участия в конкурсе пришлось официально зарегистрировать участок в кадастровой карте и пригласить сертифицированного геодезиста, чтобы он произвел замер территории.
В 2025 году все формальности были, наконец, завершены, и в минувший четверг парк попал в Книгу рекордов Гиннесса. Койяма рассказал, что очень рад официальному признанию его парка и пообещал, что поддерживать его в отличном состоянии будет весь поселок: «мы создадим вокруг парка более привлекательную среду, чтобы туристам было удобнее фотографировать парк для соцсетей — уверены, это привлечет больше людей в наш городок».
Ранее рассказали про другой мировой рекорд: в Чехии более 2000 человек одновременно занялись моржеванием в озере на севере страны.