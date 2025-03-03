В Японии найден самый маленький парк в мире

В 2025 году все формальности были, наконец, завершены, и в минувший четверг парк попал в Книгу рекордов Гиннесса. Койяма рассказал, что очень рад официальному признанию его парка и пообещал, что поддерживать его в отличном состоянии будет весь поселок: «мы создадим вокруг парка более привлекательную среду, чтобы туристам было удобнее фотографировать парк для соцсетей — уверены, это привлечет больше людей в наш городок».