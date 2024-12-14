В Японии начали продавать «питьевой майонез»

Допустим, вы очень любите майонез, и готовы есть его ложками. Но что делать, если вы в пути, а ложки под рукой нет? Выход есть — питьевой майонез в удобной упаковке. Именно такой товар появился в ноябре в сети японских продуктовых магазинов Lawson. Стоит одна упаковка всего 198 йен (133 рубля).