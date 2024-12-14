В Японии начали продавать «питьевой майонез»

Допустим, вы очень любите майонез, и готовы есть его ложками. Но что делать, если вы в пути, а ложки под рукой нет? Выход есть — питьевой майонез в удобной упаковке. Именно такой товар появился в ноябре в сети японских продуктовых магазинов Lawson. Стоит одна упаковка всего 198 йен (133 рубля).
Новинку под названием Nomu Mayo заприметил гастрономический портал Food&Wine. Впрочем, как замечает производитель, «питьевой майонез» — это не майонез, который можно пить, а лишь напиток с таким же вкусом — то есть добавлять его в салат не стоит. Согласно отзывам, напиток имеет молочную основу и ярко выраженный майонезный вкус.
Сейчас «питьевой майонез» продается в тестовом режиме: компания изучает спрос и размышляет, продавать ли товар на постоянной основе. Отзывы в интернете на продукт смешанные.
«Я люблю майонез, но пить его — это уже чересчур», — уверен один из пользователей Х (бывший Твиттер), прокомментировавший новость о появлении продукта в продаже. Впрочем, многие признаются, что любопытство часто берет верх, и они собираются попробовать новинку.
А вот среди тех, кто уже попробовал напиток, мнения скорее негативные: один пользователь признается, что обнаружил нотки укропа, но не смог сделать больше одного глотка, а другой — что только попробовал и вылил остаток в раковину.
Тем не менее, отзывы в соцсетях — это одно, а реальный успех — другое, поэтому пока что компания-производитель продолжает изучать спрос.
Ранее рассказывали, что в США выпустили духи с ароматом майонеза.