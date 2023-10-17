В Японии на бутылках печатают мангу, чтобы дети допивали молоко

Японский производитель молока и молочных продуктов Seki Milk из префектуры Гифу придумал необычный способ мотивировать детей допить бутылку с молоком за обедом — украсить их комиксами в стиле манга. Как передает OddityCentral, в последние годы потребление продукции в компании значительно снизилось.

Согласно статистическим данным Seki Milk, большинство школьников (около 65%) не допивали свою норму молока за обедом, что вызывало недостаток кальция и других питательных веществ и появление ненужных пищевых отходов. Тогда представители компании придумали оригинальный способ мотивировать детей допить молоко — нанести комикс белой краской, чтобы сюжет можно было увидеть, только опустошив бутылочку.

Seki Milk заключила договор с рекламным агентством VOJ и иллюстратором манги Аамиакихико, которая выпустила оригинальную серию комикса. Конечно, дети могут просто вылить молоко, но авторы идеи уверены в том, что детское любопытство и принципиальность возьмут верх.

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Олеся Маевская