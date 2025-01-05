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В Японии на аукционе продали гигантского тунца за $1,3 млн

ТОКИО, 5 января. /ТАСС/. Голубой тунец массой 276 кг был продан за 207 млн иен ($1,3 млн по текущему курсу) на первых в этом году торгах в Токио, участие в которых считается престижным для ресторанного бизнеса. Об этом объявили организаторы аукциона.

Источник: AP 2024

Это стало вторым в истории проведения таких аукционов результатом — абсолютный рекорд был установлен в 1999 году, когда за тунца на торгах дали в полтора раза большую сумму. Как и в прошлые годы, проданный в воскресенье тунец был выловлен в районе северной префектуры Аомори.

Среди представителей ресторанной отрасли считается, что покупка главного лота на первых торгах года поможет успешному ведению бизнеса. Кроме того, это позволяет привлечь клиентов, которые выстраиваются в очереди, чтобы попробовать самую дорогую рыбу. Раньше торги проводились на знаменитом рынке Цукидзи. После его ликвидации местом проведения аукциона стал рынок Тоёсу.