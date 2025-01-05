В Японии на аукционе продали гигантского тунца за $1,3 млн

Это стало вторым в истории проведения таких аукционов результатом — абсолютный рекорд был установлен в 1999 году, когда за тунца на торгах дали в полтора раза большую сумму. Как и в прошлые годы, проданный в воскресенье тунец был выловлен в районе северной префектуры Аомори.