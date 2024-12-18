В Японии мошенники «отмывают» деньги с помощью коллекционных карточек Pokémon

Прежде карточки Pokémon появлялись в криминальных сводках, так как их стали все чаще воровать с целью дальнейшей продажи не только в Японии, но и в США. Так, в феврале 2022 года в независимом игровом магазине в Миннесоте (США), по сообщениям, были украдены товары с покемонами на сумму около $250 тыс (~ 25,6 млн рублей).