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В Японии мошенники «отмывают» деньги с помощью коллекционных карточек Pokémon

Поймать Пикачу: рассказываем, как преступные синдикаты из Японии используют коллекционные карточки из игры Pokémon для легализации доходов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

В Японии преступные синдикаты используют коллекционные карточки из игры Pokémon для отмывания денег, — пишет IGN.

Бывший глава преступного синдиката рассказал, как используются коллекционные карты с изображениями покемонов в качестве средства транспортировки украденных денег за границу. По словам криминального авторитета, карточки размером с обычную игральную карту обладают большой ценностью, благодаря чему их можно легко перевозить и продавать за границей.

Известно, что некоторые аналогичные карты действительно очень ценны. Один из самых дорогих экземпляров продали более чем за $5 млн (~ 512,5 млн рублей). Однако даже обычные карточки из этой серии стоят сотни тысяч долларов.

Прежде карточки Pokémon появлялись в криминальных сводках, так как их стали все чаще воровать с целью дальнейшей продажи не только в Японии, но и в США. Так, в феврале 2022 года в независимом игровом магазине в Миннесоте (США), по сообщениям, были украдены товары с покемонами на сумму около $250 тыс (~ 25,6 млн рублей).

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