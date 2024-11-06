В Японии хотят построить круглосуточный конвейер из Токио в Осаку

Как бороться с нехваткой водителей? Можно сделать более выгодные условия труда, поднять заработную плату, добиться дотаций — или заменить людей техникой. Нет, в данном случае речь не идет о беспилотных автомобилях: в Японии хотят поступить проще и построить гигантский конвейер.
Конвейер соединит Токио и Осаку — две части огромной агломерации, в которой сконцентрирована существенная часть всего населения страны. Общий принцип работы очень простой: груз кладут на конвейер в одном конце и он едет по «ленте» до другого конца.
Газета The Guardian, которая рассказала про технологическую новинку, уже сравнила конвейер со знаменитым «синкансеном» — сверхскоростным поездом, который изменил всю картину пассажирских перевозок в Японии (и немного даже в России, потому что наш «Сапсан», как и все остальные скоростные поезда в мире, вдохновлен именно японскими прототипами).
Представитель министерства транспорта страны Юри Эндо заявляет, что только такие инновационные решения способны положить конец транспортным проблемам на дороге. Главное, уверен чиновник, — грамотно продумать логистические узлы и сделать так, чтобы конвейер работал 24 часа в сутки и был полностью автоматизирован.
Правительство поделилось первыми изображениями того, как будет выглядеть инновационный контейнер. На специальные паллеты установлены огромные контейнеры, каждый из которых вмещает в себя тонну груза. Контейнеры едут группами по три по специальной «автоматической дороге», под которую отводятся две центральные полосы автострады, а на соседних полосах едут обычные машины.
На остановках загружать и разгружать контейнеры будут специальные роботизированные автопогрузчики. Маршрут будет связывать между собой, в числе прочего, аэропорты, вокзалы и морские порты двух городов.
В тестовом режиме суперконвейер запустят в 2027 или начале 2028 года, а доступным для всех он станет в середине следующего десятилетия.
По предварительным оценкам, проект обойдется в 3,7 триллиона йен (примерно 2,4 триллиона рублей). Самой дорогой составляющей проекта специалисты называют необходимость прорубить новые тоннели между городами.
В случае успеха проект расширят, и конвейер протянется и между другими крупными городами страны. В результате конвейер будет выполнять работу 25 тысяч водителей грузовиков ежедневно.
Но это не значит, что люди совсем перестанут заниматься грузоперевозками: от центральных станций по конкретным адресам развозить посылки будут курьеры (если, конечно, к тому времени японцы не придумают еще какую-нибудь технологию).
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