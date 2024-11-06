В Японии хотят построить круглосуточный конвейер из Токио в Осаку

Газета The Guardian, которая рассказала про технологическую новинку, уже сравнила конвейер со знаменитым «синкансеном» — сверхскоростным поездом, который изменил всю картину пассажирских перевозок в Японии (и немного даже в России, потому что наш «Сапсан», как и все остальные скоростные поезда в мире, вдохновлен именно японскими прототипами).