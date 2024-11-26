В Японии голубей научили быть арт-критиками

Кто может с уверенностью сказать, какое искусство хорошее, а какое — плохое? Человеку для этого желательно получить специальное высшее образование, а вот для голубей теперь существует ускоренный курс — его открыли японские ученые, которые уверены, что эти птицы справятся с задачей не хуже.
Про птичье образование рассказал сайт IFLScience. Автор эксперимента, заслуженный профессор Университета Кейо в Японии Ватанабэ Сигэру, занимается голубями не первый год: в 1995 году он уже получил Шнобелевскую премию за то, что научил птиц отличать картины Моне от полотен Пикассо.
На этот раз ученый поставил перед голубями более амбициозную задачу: отличать хорошее искусство от плохого. Эксперимент состоял в следующем: Ватанабэ взял 30 детских рисунков, и с помощью комиссии из 10 взрослых людей разделил их на, условно, 15 «хороших» и 15 «плохих».
Затем отсканированные рисунки показывали голубям на мониторе, а птицы должны были нажимать на кнопку — если они клевали ее, когда видели «хорошую» картинку, голуби получали лакомство. Если нажимали, когда видели плохую — не получали ничего.
Каждый из четырех голубей-студентов в среднем посетил 22,5 занятия, после чего научился безошибочно реагировать только на «хорошие» картинки. Если бы на этом эксперимент закончился, можно было бы сделать вывод, что голуби просто натренировали память, но Ватанабэ пошел дальше.
Теперь ученый стал показывать голубям другие рисунки, которые не входили в первые 30 — или же те, которые входили, но другого размера. В обоих случаях голуби почти всегда принимали верное решение и угадывали, «хорошая» ли перед ними картинка.
Далее ученый стал показывать голубям измененные изображения, чтобы понять, по каким именно критериям они определяют прекрасное в картине: для этого он демонстрировал черно-белые картинки или картинки с наложенным мозаичным фильтром. Голуби стали угадывать результат гораздо хуже, из чего психолог делает вывод, что птицы во многом ориентируются именно на цвет и форму, когда выносят свои суждения.
«Долгое время считалось, что выносить суждения о качестве произведений искусства могут только люди, но мои эксперименты подтверждают, что этому можно обучить, к примеру, голубей», — оптимистично утверждает ученый.
Рассказали ли детям, нарисовавшим картинки, что думают об их творчестве голуби, неизвестно.
Ранее рассказывали, что вороны помнят и различают человеческие лица.