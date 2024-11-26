В Японии голубей научили быть арт-критиками

Далее ученый стал показывать голубям измененные изображения, чтобы понять, по каким именно критериям они определяют прекрасное в картине: для этого он демонстрировал черно-белые картинки или картинки с наложенным мозаичным фильтром. Голуби стали угадывать результат гораздо хуже, из чего психолог делает вывод, что птицы во многом ориентируются именно на цвет и форму, когда выносят свои суждения.