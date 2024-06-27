В Японии арестовали женщину за езду на электрочемодане

Полиция префектуры Осака арестовала китаянку за то, что она каталась по тротуару на чемодане с моторчиком. Такой случай в стране зафиксирован впервые. Женщину обвиняют в том, что она не имеет водительских прав и не соблюдала правила дорожного движения. Об инциденте рассказал японский сайт MBSNews.
Арестованная — студентка, живущая в районе Конохана-ку. В ответ на обвинения она заявила, что даже не думала, что чемодан можно считать транспортным средством, поэтому подошла к своей поездке так беззаботно.
В Японии электрические чемоданы можно купить в обычном магазине. небольшой двигатель позволяет им развивать скорость до 10 км/ч. По задумке создателей, такой багаж должен облегчить передвижение в аэропортах и на вокзалах. Чемоданы стремительно набирают популярность в Японии, но, как и другие маломощные транспортные средства, вроде электросамокатов, плохо вписываются в существующие правила дорожного движения — поэтому на улицах кататься на них запрещено.
Любителям электросамокатов, кстати, тоже стоит быть осторожнее: в Британии полицейским собираются выдать электромагнитные ружья, чтобы останавливать любителей быстрой езды.
Георгий Мазуркевич