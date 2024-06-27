В Японии арестовали женщину за езду на электрочемодане

В Японии электрические чемоданы можно купить в обычном магазине. небольшой двигатель позволяет им развивать скорость до 10 км/ч. По задумке создателей, такой багаж должен облегчить передвижение в аэропортах и на вокзалах. Чемоданы стремительно набирают популярность в Японии, но, как и другие маломощные транспортные средства, вроде электросамокатов, плохо вписываются в существующие правила дорожного движения — поэтому на улицах кататься на них запрещено.