Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Японии арестовали женщину за езду на электрочемодане

Оказалось, что даже на чемодане нужно соблюдать правила дорожного движения и иметь права.

Источник: Соцсети

Полиция префектуры Осака арестовала китаянку за то, что она каталась по тротуару на чемодане с моторчиком. Такой случай в стране зафиксирован впервые. Женщину обвиняют в том, что она не имеет водительских прав и не соблюдала правила дорожного движения. Об инциденте рассказал японский сайт MBSNews.

Арестованная — студентка, живущая в районе Конохана-ку. В ответ на обвинения она заявила, что даже не думала, что чемодан можно считать транспортным средством, поэтому подошла к своей поездке так беззаботно.

В Японии электрические чемоданы можно купить в обычном магазине. небольшой двигатель позволяет им развивать скорость до 10 км/ч. По задумке создателей, такой багаж должен облегчить передвижение в аэропортах и на вокзалах. Чемоданы стремительно набирают популярность в Японии, но, как и другие маломощные транспортные средства, вроде электросамокатов, плохо вписываются в существующие правила дорожного движения — поэтому на улицах кататься на них запрещено.

Любителям электросамокатов, кстати, тоже стоит быть осторожнее: в Британии полицейским собираются выдать электромагнитные ружья, чтобы останавливать любителей быстрой езды.

Георгий Мазуркевич