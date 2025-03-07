В Японии арестовали серийного копировальщика ключей

Риота Мияхара живет в Токио — ему 34 года и он работает офисным клерком. А еще у Мияхары есть хобби: он копирует ключи от квартиры у женщин и проникает в их жилища. Вернее, проникал — преступника поймали, когда он засмотрелся телевизор в квартире одной из жертв.
Как сообщает газета South China Morning Post, мужчину уже прозвали «безумным демоном, копирующим ключи» (а кто-то лаконичнее — извращенцем). За время своей преступной деятельности Мияхара успел скопировать около 20 ключей разных женщин.
Последнюю жертву мужчина нашел в кафе, где она работала официанткой. В заведении Мияхара проследил за кодом, который сотрудники вводят, чтобы попасть в комнату для персонала, дождался, пока там никого не будет, незаметно зашел внутрь, и нашел сумочку девушки.
В ней он изучил водительское удостоверение (запомнил домашний адрес), а кроме того ключ от входной двери: изучил идентификационный номер, производителя и внешний вид.
Как ни удивительно, ни слепок ключа, ни мастерство фрезеровщика ему не понадобилось. В Японии заказать копию любого ключа можно заказать онлайн — достаточно знать фирму-изготовителя и идентификационный номер изделия.
Мияхара получил заветный дубликат в октябре и с тех пор, как выяснилось, проникал в дом жертвы более 10 раз за два месяца: внутри он рылся в ее вещах в ванной и спальне.
«Я помню, что часто к ней приходил — в квартире всегда было светло и чисто, хотелось дышать этим воздухом», — рассказал сознавшийся преступник.
Мияхара так увлекся этой квартирой, что решил забраться в нее даже 31 декабря. Мужчина увидел, что из квартиры исчез чемодан, и решил, что хозяйка уехала, а значит, спешить некуда.
Риота уселся на диван, включил телевизор и два с половиной часа смотрел новогодние передачи — а после этого его схватила полиция. При себе у преступника нашли еще пять дубликатов ключей — каждый с биркой, на которой записаны адреса и имена жертв, чтобы не запутаться.
Как выяснилось, схема работы у мужчины была отлаженной: почти каждый свой ключ он получил у сотрудниц кафе и ресторанов, проникая в комнату для персонала, как было описано выше. Сколько всего он успел сделать ключей, Мияхара не помнит: «где-то от 15 до 20».
19 февраля Полицейский участок Тоцука объявил, что Риота Мияхара арестован по подозрению в незаконном проникновении и попытке кражи.
Девушку, в чьей квартире задержали преступника, его действия разозлили — она заявила, что «если у него такой извращенный ум, я бы не хотела, чтобы он продолжал жить нормальной жизнью».
Пользователей соцсетей в самом деле поразил извращенный ум Мияхары — но многих еще сильнее поразила система производства дубликатов ключей в Японии, из-за которой любой человек может так легко стать жертвой мошенников.
Ранее рассказывали более интеллигентную историю: квартирный вор в Риме собирался просто ограбить чужое жилище, но зачитался книгой и не успел сбежать.