В Японии арестовали серийного копировальщика ключей

Риота Мияхара живет в Токио — ему 34 года и он работает офисным клерком. А еще у Мияхары есть хобби: он копирует ключи от квартиры у женщин и проникает в их жилища. Вернее, проникал — преступника поймали, когда он засмотрелся телевизор в квартире одной из жертв.