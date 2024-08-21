В Японии аэропорт закрылся из-за пропажи ножниц

На фоне обысков службы безопасности в аэропорту на внутренних рейсах проверки безопасности были приостановлены на два часа, что привело к массовым задержкам. Кроме того, некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно, поэтому в зоне вылета возникли огромные очереди.