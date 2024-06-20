В якутском Музее мамонта вскрыли тушу жившего 44 000 лет назад волка

Особые условия вечной мерзлоты уже не в первый раз преподносят исследователям такие подарки, как отлично сохранившиеся тела животных. Во время вскрытия ученые обнаружили, что у этого хищника даже желудок сохранился изолированно, то есть нет загрязнений внутри. А это значит, что можно будет получить информацию не только о конкретном волке, но и о других существах — его современниках.