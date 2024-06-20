В якутском Музее мамонта вскрыли тушу жившего 44 000 лет назад волка

В Лаборатории Музей мамонта Северо-Восточного федерального университета (Якутск) провели уникальную операцию — вскрытие древнего волка, которому более 44 тысяч лет. Вечная мерзлота сохранила его в таком виде, что ученые смогут узнать, что ела его добыча и какие бактерии жили в одно время с ним в мамонтовой степи. «Задача стоит нетривиальная», — говорят специалисты. Этот волк — первый найденный в мире взрослый хищник столь давнего периода, как поздний плейстоцен.
Мумию волка обнаружили местные жители на реке Тирехтях в Абыйском районе Якутии в 2021 году. Он сохранился на глубине 40 метров в толще многолетней мерзлоты. Учитывая вероятную древность находки, животное передали для научных исследований в республиканскую Академию наук. Ученые установили, что волк жил в этих местах более 44 тысяч лет назад и был современником мамонтов.
Особые условия вечной мерзлоты уже не в первый раз преподносят исследователям такие подарки, как отлично сохранившиеся тела животных. Во время вскрытия ученые обнаружили, что у этого хищника даже желудок сохранился изолированно, то есть нет загрязнений внутри. А это значит, что можно будет получить информацию не только о конкретном волке, но и о других существах — его современниках.
«Это был активный и крупный хищник, у нас есть возможность узнать, чем он питался. Кроме того, в его желудок попали и те объекты, которые употребляли его жертвы».
Исследователи взяли образцы содержимого желудочно-кишечного тракта волка, которые позволят изучить не только его диету, но и выявить древние вирусы и микробиоту. Также были получены пробы других внутренних органов и мягких тканей, в том числе ДНК для исследования генома. Эксперты выяснят, отличался ли чем-то этот волк от своих современных сородичей.
«Дополнительно мы отобрали один премоляр — зуб для того, чтобы определить биологический возраст находки. Но по стертости зубов и развитию сагиттального гребня уже можно сказать, что это взрослый самец».
Совместная работа ученых из СВФУ с коллегами из Санкт-Петербурга позволяет использовать больше разнообразных методов исследования, как отмечают сами специалисты. А это, в свою очередь, помогает увидеть картину древности шире: например, понять, что приводило к массовыми вымираниям в истории нашей планеты и сделать прогнозы на будущее.
За 10 лет сотрудничества команда уже изучила геномы якутской и ленской ископаемых лошадей, древних зайцев и голоценового медведя. Авторы исследовали по этим животным также бактерий, которым по несколько десятков тысяч лет. Некоторые из которых даже могут выживать все это время в находках из вечной мерзлоты, и по сути являются живыми свидетелями таких давних времен.
На волка ученые возлагают надежды — продвинуться еще дальше в изучении древних микробных сообществ, узнать, сколько в них было опасных патогенов. Почему это важно? Микроорганизмы эти хоть и древние, но не устаревшие — им вполне можно найти применение в современной медицине и биотехнологии «в качестве перспективных продуцентов биологически активных веществ», говорит Артемий Гончаров, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова.