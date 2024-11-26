В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки

«Мы не Турция, Египет или Таиланд, мы не продаем море… Зато зимой мы научились продавать холод. Фестиваль “Зима начинается с Якутии” объединяет 45 мероприятий — конкурсы, выставки, самые разнообразные активности. И заканчивается все это зажжением первой в стране елки первого декабря. В этом году Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Якутск, мы с ним пытались договориться, но у него другие дела. Елку традиционно зажжет наш хранитель холода Чысхаан», — рассказал министр.