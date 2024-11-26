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В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки

ЯКУТСК, 26 ноя — РИА Новости. Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не сможет участвовать в этом событии, заявил РИА Новости министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды на площадке ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Источник: © РИА Новости

Первую в стране елку ежегодно зажигают в городе Якутске в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга.

Впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

«Мы не Турция, Египет или Таиланд, мы не продаем море… Зато зимой мы научились продавать холод. Фестиваль “Зима начинается с Якутии” объединяет 45 мероприятий — конкурсы, выставки, самые разнообразные активности. И заканчивается все это зажжением первой в стране елки первого декабря. В этом году Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Якутск, мы с ним пытались договориться, но у него другие дела. Елку традиционно зажжет наш хранитель холода Чысхаан», — рассказал министр.

Ранее сообщалось о том, что власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут.