В Якутске зажгут огни первой в стране новогодней елки

Первую в стране елку ежегодно зажигают в городе Якутске в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга.
Впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».
«Мы не Турция, Египет или Таиланд, мы не продаем море… Зато зимой мы научились продавать холод. Фестиваль “Зима начинается с Якутии” объединяет 45 мероприятий — конкурсы, выставки, самые разнообразные активности. И заканчивается все это зажжением первой в стране елки первого декабря. В этом году Дед Мороз из Великого Устюга не приедет в Якутск, мы с ним пытались договориться, но у него другие дела. Елку традиционно зажжет наш хранитель холода Чысхаан», — рассказал министр.
Ранее сообщалось о том, что власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут.