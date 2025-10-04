В Якутске убиты вдова и сын участника СВО Саввы Михайлова

В Якутске произошло жестокое преступление: 3 октября в одной из квартир 202-го микрорайона были найдены тела 40-летней женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Сообщение о случившемся поступило в полицию около 14:00 по местному времени, после чего на место выехали следователи и оперативные службы.