В Якутске убиты вдова и сын участника СВО Саввы Михайлова

В Якутске произошло жестокое преступление: 3 октября в одной из квартир 202-го микрорайона были найдены тела 40-летней женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. Сообщение о случившемся поступило в полицию около 14:00 по местному времени, после чего на место выехали следователи и оперативные службы.
Следственное управление СК России по Якутии возбудило уголовное дело по статье «убийство двух лиц» (п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ). В пресс-службе уточнили, что личность подозреваемого уже установлена, с ним работают следователи.
По данным региональных СМИ, жертвами стали: Валерия Михайлова — военный психолог, вдова скончавшегося в госпитале в Санкт-Петербурге участника СВО, бывшего зампреда Госкомитета Якутии по занятости населения, коммуниста Саввы Михайлова — и их младший сын. По информации Telegram-канала SakhaDay, в убийстве подозревается дочь Саввы Михайлова.
Следователи продолжают работать с 16-летней дочерью политика. С места преступления изъяты предполагаемые орудия двойного убийства — нож и молоток.