В Якутске обнаружили первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты XVII века обнаружили в ходе раскопок в Якутске. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«В ходе охранных археологических раскопок в Якутске, на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких грамот. Якутские грамоты написаны чернилами скорописью XVII века», — написал Николаев.
Он отметил, что по предположению археологов, они относятся к архиву воеводской канцелярии, который был утрачен в ходе пожара 1700 года.
«Пока удалось прочитать первый фрагмент грамот, где говорится о сборе ясака. Сейчас главная задача — сохранить грамоты в исконном виде», — добавил он.