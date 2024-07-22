В Якутске обнаружили первые на Дальнем Востоке берестяные грамоты

«В ходе охранных археологических раскопок в Якутске, на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка Жиркова, были обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких грамот. Якутские грамоты написаны чернилами скорописью XVII века», — написал Николаев.