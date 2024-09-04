В Якутии выросла береза с девятью стволами. Как она выглядит

В Горном улусе Якутии (село Бердигестях) выросла необычная береза с девятью стволами. Фотографию дерева опубликовал местный новостной телеграм-канал.
На фотографии видно, что из одного корня растут девять молодых берез. В подписи к посту на якутском языке березу назвали матерью с девятью детьми.
Как отметил заместитель директора по научной работе Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Александр Исаев в разговоре с изданием «Якутское-Саха Информационное Агентство (ЯСИА)», большое количество стволов можно объяснить «геолитропизмом» — это явление, при котором растение изменяет положение ветвей и листьев в ответ на движение Солнца. Молодые ветви березы стремились за солнечными лучами, и в конце концов начали развиваться как полноценные стволы.
«В данном случае у старого дерева два ствола сильно погнулись, и от них появились вначале новые ветки, которые со временем почувствовали себя стволами. Почки, которые должны были стать боковыми ветвями, оказались вверх направленными, так как основные ветви гнутые. Так включился механизм роста порослей не как ветвей, а как стволов», — отметил биолог.
Ранее в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвел редкий цветок — черная «орхидея-паук». Она получила название «максиллярия шункеана» (Maxillaria schunkeana). В дикой природе эта орхидея произрастает в тропических лесах Бразилии на высоте от 600 до 700 м над уровнем моря, а в «Аптекарском огороде» — в Пальмовой оранжерее. Диаметр цветка составляет 1 см.
До этого ученые из Великобритании опровергли «правило деревьев» Леонардо да Винчи. «Правило деревьев», разработанное великим ученым, предполагает, что толщина всех веток дерева на любой его высоте, сложенная вместе, равна толщине ствола. Однако современное исследование показало, это правило противоречит тем законам, которые регулируют внутреннюю структуру деревьев. Чтобы вода и питательные вещества могли эффективно перемещаться по дереву от корня до кончика листа, сосудистая система должна поддерживать «гидравлическое сопротивление».