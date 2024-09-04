В Якутии выросла береза с девятью стволами. Как она выглядит

«В данном случае у старого дерева два ствола сильно погнулись, и от них появились вначале новые ветки, которые со временем почувствовали себя стволами. Почки, которые должны были стать боковыми ветвями, оказались вверх направленными, так как основные ветви гнутые. Так включился механизм роста порослей не как ветвей, а как стволов», — отметил биолог.