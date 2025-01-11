В Якутии состоялся шестой забег на полюсе холода при температуре до −50°C

Об этом пишет «Осторожно, новости».
Атлеты бежали во время морозов до −50°C прошел в Якутии с портретами родственников, прошедших Великую Отечественную войну, на накидказ. Всего в забегах на 5, 10, 15 и 21,1 километров приняли участие 66 человек, большая часть из которых — местные жители. На случай чрезвычайных ситуаций на трассах бегунов сопровождали медики и спасатели.
Один из участников марафона, прибывший из Китая, сначала не справился с управлением автомобилем из-за скользкой дороги, а затем сильно промок, что поставило его жизнь под угрозу. Марафон был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Якутии.
До этого в Новосибирске мужчина в шортах и майке устроил забег в 36-градусный мороз.