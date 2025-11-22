Популярные темы
В Якутии приостановили выплаты участникам СВО

Министр финансов Якутии Иван Алексеев сообщил, что выплаты участникам боевых действий на Украине были приостановлены из-за нехватки бюджетных средств. По его словам, подсчитать заранее, какому количеству человек потребуются выплаты, невозможно.

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация. Однако правительство провело работу, необходимые средства изысканы, на днях выйдет распоряжение, и все выплаты будут сделаны», — сказал господин Алексеев в прямом эфире, который транслировал телеканал «Саха» (цитата по 14.RU).

Глава республиканского Минфина не уточнил, о каких именно выплатах идет речь. Из регионального бюджета выплачиваются единоразовые выплаты при подписании контракта с Минобороны, при получении ранения, а также в случае гибели военнослужащего.