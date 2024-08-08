В Якутии обнаружили останки древнего шерстистого носорога

Как напомнили в Live Science, шерстистые носороги в основном жили в эпоху плейстоцена (2,6 млн — 11,7 тыс. лет назад) и впервые появились около 300 тыс. лет в Евразии. После ледникового периода их ареал сократился: они населяли лишь некоторые регионы Сибири, где вымерли около 10 тыс. лет назад из-за изменения климата и деятельности человека.