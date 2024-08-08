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В Якутии обнаружили останки древнего шерстистого носорога

Их нашли на участке горных работ.

Источник: Мичил Яковлев / пресс-служба СВФУ

В Оймяконском районе (Якутия) в ходе горных работ нашли останки древнего шерстистого носорога — рог и мумифицированную тушу. Рог животного передали в Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (СВФУ), сообщается на сайте вуза. Кадры с места находки ранее публиковали в телеграм-канале «Улус. Медиа».

«Это поистине уникальная находка, которая позволит нам глубже изучить историю региона, его древнюю фауну, климат и геологические условия», — говорит Анатолий Николаев, ректор СВФУ.

Фрагментированную тушу на участке законсервировали — ее извлечение запланировали на осень. Переданный в СВФУ рог — лобный, морфологические признаки указывают на то, что он принадлежал половозрелой особи. Возраст и пол животного установят после полного изучения туши.

«Тогда же мы сможем получить данные по анатомо-морфологическим особенностям, геологическому возрасту, питанию, генетическим связям с ранее изученными находками», — добавляет Максим Чепрасов, заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ.

До этого случая в Якутии было обнаружено только пять останков шерстистых носорогов с мягкими тканями — Вилюйский (1771 год), Верхоянский (1877), Колымский (2007), Носорожек Саша (2014), Абыйский (2020).

Как напомнили в Live Science, шерстистые носороги в основном жили в эпоху плейстоцена (2,6 млн — 11,7 тыс. лет назад) и впервые появились около 300 тыс. лет в Евразии. После ледникового периода их ареал сократился: они населяли лишь некоторые регионы Сибири, где вымерли около 10 тыс. лет назад из-за изменения климата и деятельности человека.