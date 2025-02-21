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В Якутии на льду озера снегом нарисовали огромную открытку к 80-летию Победы

В якутском селе Чурапча на льду одноименного озера местные художники с помощью 130 добровольцев создали снежное изображение к 80-летию Победы, сообщил в своем Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Источник: Российская газета

Необычная снежно-ледовая открытка занимает площадь около 7200 квадратных метров. Творческая группа под руководством художника Сергея Федорова изобразила на озере скульптуру «Родина-Мать зовет!».

«Масштабная картина — не просто художественный проект, это дань уважения подвигу наших предков, напоминание о цене мирного неба над головой», — написал Айсен Николаев.

Глава республики отметил, что уникальный проект стал настоящим подарком для жителей и гостей района, и поблагодарил всех, кто принял участие в его реализации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чурапчинском районе на озере воссоздали копию картины Афанасия Мунхалова «Слушая мир».