В Якутии на льду озера снегом нарисовали огромную открытку к 80-летию Победы

Необычная снежно-ледовая открытка занимает площадь около 7200 квадратных метров. Творческая группа под руководством художника Сергея Федорова изобразила на озере скульптуру «Родина-Мать зовет!».
«Масштабная картина — не просто художественный проект, это дань уважения подвигу наших предков, напоминание о цене мирного неба над головой», — написал Айсен Николаев.
Глава республики отметил, что уникальный проект стал настоящим подарком для жителей и гостей района, и поблагодарил всех, кто принял участие в его реализации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Чурапчинском районе на озере воссоздали копию картины Афанасия Мунхалова «Слушая мир».