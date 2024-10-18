В Якутии 11-летний ребенок спас родителей от мошенников. Что он сделал

В Якутии пятиклассник позвонил в полицию и рассказал, что мошенники пытаются выманить у его родителей несколько сотен тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД.
11-летний Вадим из поселка Мохсоголлох обратил внимание на необычное поведение матери и отца. Те были «встревожены и о чем-то спорили». Как оказалось, неизвестные сообщили мужчине по телефону, что у него истек срок договора по обслуживанию абонентского номера и что его личный кабинет на «Госуслугах» взломали. Вдобавок они сказали, что кто-то пытается оформить на его имя заем.
Злоумышленники путем запугивания убедили жертву «опередить преступника» и кредитоваться самому, направив все имеющиеся деньги на якобы безопасный счет. Супруги успели перечислить на неизвестные банковские счета 175 тыс. руб. из собственных средств.
Как отметили в МВД, мальчик «сразу понял, что на том конце провода аферисты, и попытался остановить родителей, умоляя их не совершать ошибку, но все оказалось тщетно». Прежде чем его родители оформили в банке кредит еще на 350 тыс. руб., школьник обратился в полицию. По месту жительства семьи прибыл участковый уполномоченный полиции. Он и убедил взрослых не перечислять еще больше денег мошенникам.
Сообщается, что отдел МВД России по Хангаласскому району решил наградить бдительного школьника. О возбуждении дела по факту мошенничества ничего не известно.