В Якутии 11-летний ребенок спас родителей от мошенников. Что он сделал

11-летний Вадим из поселка Мохсоголлох обратил внимание на необычное поведение матери и отца. Те были «встревожены и о чем-то спорили». Как оказалось, неизвестные сообщили мужчине по телефону, что у него истек срок договора по обслуживанию абонентского номера и что его личный кабинет на «Госуслугах» взломали. Вдобавок они сказали, что кто-то пытается оформить на его имя заем.