В Ягодном союзе назвали причины роста цен на арбузы и дыни

Назвать точные цифры и подсчитать, насколько сократился объем урожая, можно будет только в конце сезона, добавила эксперт. Она подчеркнула, что российские бахчевые культуры в любом случае остаются лидерами внутреннего рынка, так как они все равно дешевле, чем поставляемые из других стран.