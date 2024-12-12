В Windows появилась функция переноса файлов c iPhone на компьютер

В октябре компания Microsoft выпустила Office 2024 для компьютеров с Windows и MacOS. Это автономная версия, которая работает без подписки Microsoft 365. Новый релиз включает обновленные версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Эти приложения поставляются как «заблокированные по времени» версии, что означает, что они не будут получать постоянные обновления функций, как их аналоги Microsoft 365. В частности, в Excel была увеличена производительность при работе с несколькими открытыми файлами. Программа теперь может ссылаться на динамические массивы в диаграммах, которые способны автоматически обновляться, а не фиксироваться для установки точек данных.