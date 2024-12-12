В Windows появилась функция переноса файлов c iPhone на компьютер

Компания Microsoft анонсировала новую функцию, которая позволит пользователям легко передавать файлы между iPhone и ПК на операционной системе Windows. Обновление уже доступно для участников программы Windows Insider, они первыми смогут опробовать бета-версию этой функции. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Новая функция реализована через приложение Phone Link (на ПК) и Link to Windows (на iPhone). Для использования функции пользователям потребуется iPhone с операционной системой iOS 16 или выше, а также последняя версия указанных приложений. Microsoft уточнила, что пользователи, впервые подключающие iPhone к Phone Link, получат возможность настроить общий доступ к файлам уже в процессе синхронизации устройств.
Новая функция напоминает AirDrop в операционной системе iOS. Для отправки с iPhone на ПК нужно выбрать файл, нажать на значок «Поделиться», выбрать опцию «Оправить на Windows» и указать устройство-получатель. Похожий механизм работает при отправке файла с компьютера на смартфон: пользователи ПК должны выбрать файл, нажать правой кнопкой мыши, выбрать «Поделиться» и указать iPhone в списке доступных устройств.
Сейчас протестировать новую функцию могут только зарегистрированные участники программы Windows Insider. В перспективе она станет доступна для всех пользователей операционных систем Window 10 и Windows 11.
В октябре компания Microsoft выпустила Office 2024 для компьютеров с Windows и MacOS. Это автономная версия, которая работает без подписки Microsoft 365. Новый релиз включает обновленные версии Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Эти приложения поставляются как «заблокированные по времени» версии, что означает, что они не будут получать постоянные обновления функций, как их аналоги Microsoft 365. В частности, в Excel была увеличена производительность при работе с несколькими открытыми файлами. Программа теперь может ссылаться на динамические массивы в диаграммах, которые способны автоматически обновляться, а не фиксироваться для установки точек данных.