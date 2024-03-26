В WhatsApp внедрили функцию перемотки видео и видеосообщений

В конце июля 2023 года мессенджер начал внедрять «кружочки». У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео, длительностью до 60 секунд, прямо в переписке. Чтобы отправить «кружочек», надо нажать кнопку для переключения в режим видео, а затем удерживать ее для записи. Однако некоторые пользователи с появлением новшества в WhatsApp начали по ошибке отправлять видеосообщения вместо голосовых посланий, пишет 9to5mac. Затем мгновенные видеосообщения разрешили отключить в настройках.