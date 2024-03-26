В WhatsApp внедрили функцию перемотки видео и видеосообщений

В приложении WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) для устройств на базе операционной системы iOS внедрена новая функция, позволяющая перематывать видео. Об этом написал портал WABetaInfo.
Для перемотки нужно два раза нажать на край экрана, говорится в статье, пропуская менее важные части видео. Эксперты подчеркнули, что опция может быть доступна не всем учетным записям, сейчас ею могут воспользоваться владельцы смартфонов на базе iOS.
«Функция перемотки видео и видеосообщений доступны пользователям iOS, установившим последнее обновление WhatsApp из App Store», — сообщили в WABetaInfo.
Также в официальном журнале изменений упоминается, что WhatsApp выпускает функцию мгновенной записи и отправки видеосообщений в чатах. Как пояснили бета-тестеры, эта функция была доступна в предыдущих обновлениях, «но теперь пользователи могут записывать видеосообщения, долго нажимая кнопку камеры рядом с текстовым полем в разговоре, чтобы начать работу».
Недавно стало известно, что WhatsApp вдвое продлит продолжительность видеостатусов — до одной минуты. Сейчас лимит длительности составляет 30 секунд. Статус — функция, которая позволяет пользователям делиться исчезающим контентом с друзьями и близкими в WhatsApp. Статусы доступны в течение 24 часов и могут содержать фото, видео, файлы GIF, текст и другое.
В конце июля 2023 года мессенджер начал внедрять «кружочки». У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео, длительностью до 60 секунд, прямо в переписке. Чтобы отправить «кружочек», надо нажать кнопку для переключения в режим видео, а затем удерживать ее для записи. Однако некоторые пользователи с появлением новшества в WhatsApp начали по ошибке отправлять видеосообщения вместо голосовых посланий, пишет 9to5mac. Затем мгновенные видеосообщения разрешили отключить в настройках.