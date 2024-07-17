В WhatsApp появилась новая функция

Для добавления чатов в избранное необходимо применить фильтр «Избранное» и выбрать нужные контакты или группы, либо выделить нужные чаты долгим нажатием по ним и в дополнительном меню с иконкой из трех точек выбрать пункт «Добавить в Избранное». На вкладке «Звонки» достаточно нажать «Добавить в Избранное» и выбрать соответствующие контакты или группы.