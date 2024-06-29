В высокоширотной Арктике впервые будут искать гигантских вирусов

Гончаров уточнил, что об этой группе известно очень мало, ученые находятся на стадии накопления информации. Необходимо разобраться с экологией гигантских вирусов, уточнить, в ком они могут паразитировать, и могут ли быть патогенами. «Потому что одно дело, если это безвредный вирус, тогда, скорее всего, основное направление исследований — это изучение его эволюционной истории. Если же там есть какие-то характеристики, которые позволяют ему быть патогеном, то тогда нужно организовывать эпидемиологические исследования, для того, чтобы посмотреть, не встречались ли, например, ДНК этих вирусов у людей при различных формах патологии», — резюмировал он.