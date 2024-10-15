В Выборгском замке появился памятник коту Филимону. Он прожил там 13 лет

В Выборге появился памятник коту Филимону, который 13 лет жил в Выборгском замке. Об этом сообщается на официальной странице Выборгского объединенного музея-заповедника в «ВКонтакте».
«Фигура единственного во всём мире кота в пальто установлена на нижнем дворе Выборгского замка! Мяучный сотрудник увековечен в бронзе», — сообщили сотрудники замка.
Кот Филимон ушел из жизни 2 марта 2023 года. Он прожил почти 18 лет, из которых последние 13 лет он провел на Замковом острове в Выборге, а последние 6,5 лет — в официальной должности «старшего мяучного» сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника.
Филимон считался единственным настоящим жильцом и хозяином замка: «Как и полагается, Сэр Филимон имел несколько спален, несколько столовых, залов для приемов гостей и большую свиту. Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе. Территорию острова содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полевок и крыс, изгонял “чужаков”, — сказано в некрологе на смерть кота Филимона.
Кот умер в 2023 году от неоперабельного рака. Через два месяца в замке появился новый «старший мяучный» сотрудник — кот Персей, который имеет точно такой же рыжий окрас. Как отметили сотрудники музея, Персей — достойный преемник Филимона. Он не только защищает замок от мышей, но и помогает сотрудникам справиться со стрессом.
Кошки действительно помогают справиться с неприятными эмоциями на работе. Ранее японская компания Qnote «наняла» 10 кошек, которые исполняют различные офисные роли. По словам руководителя компании Нобуюки Цуруты (Nobuyuki Tsuruta), кошки помогают поддерживать командный дух в офисе. Каждая кошка в Qnote имеет свою «должность». Например, кошка Футаба занимает «пост председателя», а среди остальных животных есть те, кто выполняет роли «клерков» и «аудиторов». Шесть кошек — потомство Футабы. Однако в коллективе также есть спасенные с улицы животные.