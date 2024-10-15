В Выборгском замке появился памятник коту Филимону. Он прожил там 13 лет

Филимон считался единственным настоящим жильцом и хозяином замка: «Как и полагается, Сэр Филимон имел несколько спален, несколько столовых, залов для приемов гостей и большую свиту. Он выходил приветствовать многочисленных гостей замка, позволяя себя фотографировать, умело и эффектно позировал при этом, а некоторым даже позволял себя погладить. Любил демонстративно пить из большой лужи в Верхнем дворе. Территорию острова содержал в порядке, тщательно контролировал популяцию полевок и крыс, изгонял “чужаков”, — сказано в некрологе на смерть кота Филимона.