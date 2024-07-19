В вузе не работает столовая — законно ли это?

Бывает, что в вузе не работает столовая. При этом есть вендинговые аппараты (автоматы с кофе и снек-аппараты с сэндвичами и хот-догами). Можно ли в таких случаях считать, что точка питания для студентов есть? Это изданию «Мел» объяснил эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Артем Бахтин.