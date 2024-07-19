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В вузе не работает столовая — законно ли это?

И считаются ли автоматы со снеками подходящей заменой горячему питанию.

Источник: РИА "Новости"

Бывает, что в вузе не работает столовая. При этом есть вендинговые аппараты (автоматы с кофе и снек-аппараты с сэндвичами и хот-догами). Можно ли в таких случаях считать, что точка питания для студентов есть? Это изданию «Мел» объяснил эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Артем Бахтин.

Он рассказал, что образовательные организации должны создавать условия для сохранения и укрепления здоровья, а также организовывать питание для своих учеников и работников. При этом возможные способы организации закон не определяет.

Вместе с тем в профессиональной образовательной организации и в организациях высшего образования должно быть организовано двухразовое горячее питание для студентов. Тем, кто живет в общежитии, должны предоставлять пятиразовое горячее питание.

Кроме того, в вузе должен быть целый ряд помещений:

— для приема и раздачи готовых блюд и кулинарных изделий;
— для мытья посуды;
— для хранения контейнеров (термосов, тары).

В обеденных залах должна быть столовая мебель без дефектов покрытия, чтобы их можно было мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Что касается автоматов с перекусами, они могут использоваться в образовательных учреждениях, кроме дошкольных. Однако продукция из вендинговых аппаратов (буфетная продукция) относится к дополнительному питанию. Заменять горячее питание буфетной продукцией нельзя.

«Организация питания студентов исключительно посредством установки вендинговых аппаратов по продаже снеков и напитков не в полной мере отвечает требованиям статьи 37 Закона № 273-ФЗ и может стать основанием для претензий контролирующих органов», — подчеркнул Артем Бахтин.

Отметим, нередко люди используют продукты из автоматов в качестве перекусов. Нужны ли они вообще человеку или достаточно трех приемов пищи? Ранее об этом рассказала нутрициолог.

Айгуль Сабитова