В ВОЗ заявили о росте заболеваемости туберкулезом

В 2023 году во всем мире от туберкулеза умерли 1,25 миллиона человек, в то время как за этот же период количество летальных исходов от Covid-19 составило 320 тысяч. В прошлом году заболевание было диагностировано у 18,2 миллионов человек, что на 0,7 миллионов больше, чем годом раньше.