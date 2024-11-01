В ВОЗ заявили о росте заболеваемости туберкулезом

Covid-19 был признан самым смертоносным инфекционным заболеванием на планете. Однако сейчас, по оценкам специалистов ВОЗ, туберкулез снова занял первое место, обогнав коронавирус по количеству заболевших.
В 2023 году во всем мире от туберкулеза умерли 1,25 миллиона человек, в то время как за этот же период количество летальных исходов от Covid-19 составило 320 тысяч. В прошлом году заболевание было диагностировано у 18,2 миллионов человек, что на 0,7 миллионов больше, чем годом раньше.
В 2023 году на Индию, Индонезию, Китай, Филиппины и Пакистан в совокупности пришлось 56% случаев от общего мирового количества случаев заболевания.
Ранее были названы патогены, которые могут вызвать следующую пандемию.