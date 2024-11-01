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В ВОЗ заявили о росте заболеваемости туберкулезом

Количество заболевших превысило восемь миллионов человек.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Covid-19 был признан самым смертоносным инфекционным заболеванием на планете. Однако сейчас, по оценкам специалистов ВОЗ, туберкулез снова занял первое место, обогнав коронавирус по количеству заболевших.

В 2023 году во всем мире от туберкулеза умерли 1,25 миллиона человек, в то время как за этот же период количество летальных исходов от Covid-19 составило 320 тысяч. В прошлом году заболевание было диагностировано у 18,2 миллионов человек, что на 0,7 миллионов больше, чем годом раньше.

В 2023 году на Индию, Индонезию, Китай, Филиппины и Пакистан в совокупности пришлось 56% случаев от общего мирового количества случаев заболевания.

Туберкулез вызывается патогенной бактерией Mycobacterium tuberculosis. Заболевание излечимо в 85% случаев, однако оно убивает 50% заболевших, так как они не получают должного лечения.

Ранее были названы патогены, которые могут вызвать следующую пандемию.