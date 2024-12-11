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В ВОЗ раскрыли количество смертей от коронавируса

Однако реальное количество может быть в разы больше.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что во всем мире зарегистрировано более семи миллионов смертей от COVID-19. Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам главы организации, по данным на 21 июля 2024 года, в мире было зарегистрировано более 775 миллионов случаев заражения коронавирусом, поэтому количество смертей может быть в три раза больше, чем указано в официальной статистике.

В октябре людям, входящим в группу риска, специалисты ВОЗ посоветовали вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке. Остальным прививаться от коронавируса не обязательно.

Ранее выяснилось, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя.