В ВОЗ призвали бороться со смартфонами у детей, как с курением

Следует ввести регулирование смартфонов по аналогии с регулированием табачных изделий, чтобы бороться с растущим негативным влиянием социальных сетей и игр на психическое здоровье молодежи, заявила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди Мускат в разговоре с Politico.
«Возможно, нам нужно подумать о том, где уместно использовать цифровые устройства, и, возможно, пришло время также начать думать о местах, где определенные цифровые устройства не следует использовать», — сказала она, сравнив это с запретом на курение в определенных местах.
По ее мнению, также возможно введение возрастных ограничений и контроля над ценами, которые тоже применяются для борьбы с курением.
В сентябре ВОЗ опубликовала исследование, согласно которому среди подростков растет проблемное и «похожее на зависимость» игровое и социальное поведение в Сети. Опрос проводился среди 280 тыс. детей в возрасте 11−15 лет в Европе, Центральной Азии и Канаде.
Аналитики выяснили, что более чем одна десятая часть опрошенных испытывали трудности с контролем использования социальных сетей и негативные последствия этого.
На ситуацию с влиянием интернета на детей решили обратить внимание и в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен этим летом пообещала, что будет проведено «первое в истории общеевропейское расследование влияния социальных сетей на благополучие молодых людей».
В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.