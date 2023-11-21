В Восточной Европе найдены остатки мегакрепостей II тысячелетия до нашей эры
Изучение этих мест прольет свет на неизвестные страницы истории человечества.
Изучение этих мест прольет свет на неизвестные страницы истории человечества.
Археологи из Университетского колледжа Дублина вместе с коллегами из Сербии и Словении обнаружили ранее неизвестную сеть массивных объектов в самом сердце Европы. И эти объекты могут объяснить появление на континенте крупнейших доисторических сооружений — мегафортов бронзового века.
Как рассказали археологи в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, чтобы объединить доисторический ландшафт Южно-Карпатского бассейна в Центральной Европе, они использовали спутниковые снимки и аэрофотосъемку. В результате чего обнаружили более сотни объектов, явно принадлежавших высокоорганизованному обществу. По словам авторов работы, это предшественники оборонительных ограждений бронзового века.
Исследователи обратили внимание, что они и раньше были знакомы с мегафортами, окруженными 33-километровыми рвами и затмевающими современные цитадели своими исполинскими размерами. Но в своей работе они впервые выяснили, что эти массивные поселения не стояли изолированно, а были частью плотной сети тесно связанных и взаимозависимых сообществ.
В общей сложности археологи обнаружили более ста участков в Карпатском бассейне. Почти все они расположены в пределах пяти километров друг от друга и выровнены вдоль речного коридора, образованного Тисой и Дунаем.
Таким образом, в 1500−1200 годах до нашей эры, то есть во времена, когда микенцы, хетты и Новое царство Египта находились на пике развития, их современники из восточной Европы тоже не теряли времени даром. Открытие дает новое представление о том, как жила Европа II тысячелетия до нашей эры, в эпоху, которую историки считают поворотной от древности к современным цивилизациям.