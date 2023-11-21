В Восточной Европе найдены остатки мегакрепостей II тысячелетия до нашей эры

Археологи из Университетского колледжа Дублина вместе с коллегами из Сербии и Словении обнаружили ранее неизвестную сеть массивных объектов в самом сердце Европы. И эти объекты могут объяснить появление на континенте крупнейших доисторических сооружений — мегафортов бронзового века.

Как рассказали археологи в исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, чтобы объединить доисторический ландшафт Южно-Карпатского бассейна в Центральной Европе, они использовали спутниковые снимки и аэрофотосъемку. В результате чего обнаружили более сотни объектов, явно принадлежавших высокоорганизованному обществу. По словам авторов работы, это предшественники оборонительных ограждений бронзового века.

Исследователи обратили внимание, что они и раньше были знакомы с мегафортами, окруженными 33-километровыми рвами и затмевающими современные цитадели своими исполинскими размерами. Но в своей работе они впервые выяснили, что эти массивные поселения не стояли изолированно, а были частью плотной сети тесно связанных и взаимозависимых сообществ.

В общей сложности археологи обнаружили более ста участков в Карпатском бассейне. Почти все они расположены в пределах пяти километров друг от друга и выровнены вдоль речного коридора, образованного Тисой и Дунаем.

Таким образом, в 1500−1200 годах до нашей эры, то есть во времена, когда микенцы, хетты и Новое царство Египта находились на пике развития, их современники из восточной Европы тоже не теряли времени даром. Открытие дает новое представление о том, как жила Европа II тысячелетия до нашей эры, в эпоху, которую историки считают поворотной от древности к современным цивилизациям.