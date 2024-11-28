В Вологодской области приняли закон об ограничении продажи алкоголя

Согласно новым ограничениям, с 1 марта 2025 года продажа алкоголя будет запрещена в торговых объектах, расположенных в многоквартирных домах, а также в цокольных, подвальных и подземных этажах.
Депутаты Законодательного собрания большинством голосов (24 из 28 присутствующих) одобрили закон. Рестораны и объекты общепита в театрах и гостиницах будут освобождены от ограничений по времени продажи алкоголя. Бары и кафе, чтобы торговать алкоголем с 8 до 23 часов, должны будут иметь лицензию, не менее 40 посадочных мест в зале, соответствие ГОСТу и обслуживание официантами.
Остальные объекты общепита смогут торговать алкоголем с 12 до 14 часов по будням и с 8 до 23 часов по субботам, воскресеньям и нерабочим праздничным дням. Список праздничных дат, когда торговля алкоголем запрещена, будет расширен.
В ходе дискуссии депутаты предложили сделать бесплатным и доступным детско-юношеский спорт, создавать инфраструктуру для занятий спортом и пропагандировать здоровый образ жизни.
Ранее губернатор области Георгий Филимонов призвал регионы Северо-Западного федерального округа поддержать вологодскую инициативу об ограничении розничной продажи алкоголя.
Как обстоят дела с продажей алкоголя в других регионах
В России действует разнообразие ограничений на продажу алкоголя в разных регионах. В 89 субъектах страны временные рамки продажи варьируются:
- С 23:00 до 8:00 — действует в 27 регионах. В Чечне в это время можно купить только пиво и слабоалкогольные напитки.
- С 22:00 до 10:00 — введены в 17 регионах, включая Мордовию, где ограничения касаются только вина и крепкого алкоголя.
- С 22:00 до 8:00 — в восьми регионах, включая Коми и Севастополь.
- С 21:00 до 9:00 — в Бурятии, Алтайском крае и нескольких областях.
- С 22:00 до 9:00 — ограничения действуют в Ленинградской, Нижегородской и Новосибирской областях.
- С 23:00 до 10:00 — в Крыму и Приморском крае.
Некоторые регионы имеют уникальные часы, например, Республика Саха (
В Луганской народной республике установлен частичный запрет на продажу алкоголя в прифронтовых городах, в то время как в Донецкой народной республике действуют только федеральные ограничения.
Мадина Эбзеева