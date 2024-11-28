В Вологодской области приняли закон об ограничении продажи алкоголя

Депутаты Законодательного собрания большинством голосов (24 из 28 присутствующих) одобрили закон. Рестораны и объекты общепита в театрах и гостиницах будут освобождены от ограничений по времени продажи алкоголя. Бары и кафе, чтобы торговать алкоголем с 8 до 23 часов, должны будут иметь лицензию, не менее 40 посадочных мест в зале, соответствие ГОСТу и обслуживание официантами.