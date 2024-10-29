В Вологодской области ограничат продажи алкоголя двумя часами в день

«Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя. Это взвешенное и абсолютно необходимое решение. Мы приняли решение сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня. В выходные дни, в новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли», — говорится в сообщении.
Ранее соответствующий проект закона «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков» появился в окончательной версии на официальном портале правовой информации.
По словам главы региона, он рассчитывает, что изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года по решению Законодательного собрания Вологодской области. В данный момент процедура подготовки и внесения законопроекта запущена.
Как объяснил Филимонов, возможность свободно приобретать алкогольную продукцию сохранится в ресторанах, барах, гостиницах.
По его данным, за год заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%. В федеральном рейтинге трезвости регионов Вологодчина заняла 71-е место.
Также, по его словам, много жалоб жителей региона поступает на так называемые наливайки, которые работают в ночное время.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что намерен убрать крупные алкомаркеты сетей «Бристоль» и «Красное & Белое» с регионального рынка.
До этого глава региона анонсировал проведение в регионе широкой антиалкогольной кампании. Он говорил, что соответствующие законопроекты правительством области уже подготовлены.