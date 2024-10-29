В Вологодской области ограничат продажи алкоголя двумя часами в день

«Мы запустили процедуру подготовки и внесения законопроекта, который ограничит розничную продажу алкоголя. Это взвешенное и абсолютно необходимое решение. Мы приняли решение сократить часы розничной продажи алкогольной продукции. С понедельника по пятницу продажа будет осуществляться с 12 до 14 часов дня. В выходные дни, в новогодние и другие праздники сохранится обычный режим торговли», — говорится в сообщении.