В Вологодской области нашли керамику старше пирамид Древнего Египта

На территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области нашли фрагмент глиняного горшка возрастом 6 тыс. лет. Об этом сообщили на странице музея «ВКонтакте».
Как отметил генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов, ямочно-гребенчатая керамика была создана в четвертом тысячелетии до нашей эры, в эпоху неолита.
Для сравнения: старейшей пирамидой Древнего Египта считается усыпальница фараона Джосера, который правил в 2665−2645 годах до нашей эры. Ее возвели в XXVII веке до н.э.
Руководитель археологических работ указал конкретное место раскопа, в котором нашли керамику, — на стыке зданий Поварни XVI века и Трапезной палаты. Найденный фрагмент подтверждает, что территория Кирилло-Белозерского монастыря была пригодна для проживания более 6 тыс. лет назад.
«Фрагменты горшков из глины сделаны во времена неолитической революции, в то время, когда люди научились обжигать глину, превращая ее в твердое водонепроницаемое вещество. Это открытие позволило изготавливать прочную посуду, в которой можно было варить и жарить продукты, а также хранить их в течение долгого времени», — рассказал Алексей Угланов, директор ООО «Вологодская археология».
Для этого времени были характерны лепные керамические сосуды с прямыми стенками, округлым дном, с зональным орнаментом из ямок и отпечатков гребенчатого штампа. Именно такую технику представляет и найденный фрагмент.
Археологи подчеркнули, что артефакт не будет подвергаться предварительной реставрации. По окончании археологических и реставрационных работ на комплексе Поварни планируется создать открытое фондохранилище и представить неолитическую стоянку всем желающим.