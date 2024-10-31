В Вологодской области нашли керамику старше пирамид Древнего Египта

«Фрагменты горшков из глины сделаны во времена неолитической революции, в то время, когда люди научились обжигать глину, превращая ее в твердое водонепроницаемое вещество. Это открытие позволило изготавливать прочную посуду, в которой можно было варить и жарить продукты, а также хранить их в течение долгого времени», — рассказал Алексей Угланов, директор ООО «Вологодская археология».