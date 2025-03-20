В Вологодском театре кукол в постановке «Золотой жук» играет настоящий ворон

Загадочные послания, пиратские сокровища, таинственные помощники… С первых минут новой постановки «Золотой жук» Вологодского театра кукол «Теремок» погружаешься в загадочный мир Эдгара Аллана По, но не в фантазиях, а наяву. Возможно ли, находясь в зрительном зале, почувствовать дыхание морского бриза на пиратском корабле, ощутить прохладу заброшенного острова, испытать приближение чего-то непостижимого? Зрители пишут в отзывах уверенное «да!».
Премьера состоялась буквально неделю назад, а побывавшие на ней зрители говорят, что хотели бы увидеть необычный спектакль снова. Режиссер «Золотого жука» Амир Ерманов уже ставил в Вологде «Муху-Цокотуху» Корнея Чуковского. Тогда литературную основу выбрало руководство театра и не прогадало. Эта работа вошла в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска».
На этот раз Амир Ерманов сам предложил поставить один из самых известных рассказов родоначальника детективного жанра Эдгара Аллана По. На пути в Вологду он совершенно случайно стал читать произведения американского классика. А когда пришел в «Теремок», увидел маленький зоопарк, который много лет радует зрителей театра. Кроме черепах, кроликов, шиншилл и других питомцев, здесь была и клетка с грачом.
«Я подумал, что это ворон. Накануне прочитал стихотворение По “Ворон”, рассказ о поисках сокровищ “Золотой жук” и вдруг увидел клетку с этой птицей. Все совпало. Я сразу же предложил идею поставить в Вологде спектакль и использовать эту птицу в спектакле», — рассказывает Амир Ерманов.
Замысел театру понравился. По словам режиссера, он решил объединить «Ворона» и «Золотого жука» не просто так: «Рассказ “Золотой жук” был настолько популярным, что выиграл в писательском конкурсе огромную сумму. Сравнивая успех “Жука” и “Ворона”, По писал, что птица победила жука. Уже сама эта фраза повлияла на меня».
Амир Ерманов вдохновлялся еще и историями о поиске сокровищ, о пиратах. Мистический сюжет решил преподнести в гротесковой форме — артисты на сцене используют большие куклы-маски.
По словам актеров, эти самые маски на их головах — изнутри словно небольшие комнатки метр на метр, без окон, но с интересным эффектом сот, когда включается свет. Внутри достаточно комфортно. Внешне главный герой очень похож на Эдгара Аллана По, и это не просто так, зрителей ждут сюрпризы, тайны и загадки, связанные с масками. Но раскрывать все секреты премьеры, конечно, не станем.
Мистический сюжет решен в гротесковой форме — артисты на сцене используют большие куклы-маски.
Во время работы над спектаклем проблемы возникли с поиском ворона, который появляется в определенные моменты на сцене (здешний грач в итоге выступил лишь в роли вдохновителя, его самого на сцену выводить не стали). Театру пообещали доставить птицу нужного размера, но, когда ее привезли в Вологду, оказалось, что это достаточно крупный экземпляр.
В итоге в «Теремке» построили для ворона отдельный вольер, почти однокомнатную квартиру! Но все надежды новичок, которого назвали Эдгар, оправдал.
«Ворон играет лучше всех, Эдгара не переиграть. Когда мы перевезли ворона на сцену, он двигался как надо в ритм стихов и музыки и даже открывал клюв в нужный момент. Первый раз мы подумали, что нам просто повезло, а когда он повторил все это во второй и в третий раз, оказалось, что это настоящий ворон-артист», — говорит Амир Ерманов, который сам выступил в спектакле и художником-постановщиком.
Кстати, на премьеру «Золотого жука» с возрастным цензом «6+» взрослых пришло в два раза больше, чем детей. В театре убеждены: для современных кукольных спектаклей это обычная история, ведь куклы вместе с фантазией постановщиков дают возможность ставить совершенно невероятные по сложности истории.
Вот и «Золотой жук» уже стал в Вологде сенсацией. Билетов на спектакль не достать. И это неудивительно: авторы премьеры смогли создать уникальный мир, работая не только с захватывающей литературной основой, но и со светом, тенями, музыкой и другими деталями.
А Амир Ерманов уже размышляет о следующей постановке. Назвать ее режиссер хочет «Триггер» — это будет история любви двух людей, которые решили сыграть в психологическую игру «Золушка» и преодолеть свои проблемы в отношениях. В основу спектакля ляжет известная и любимая поколениями сказка о потеряной туфельке.
Навигатор.
Ближайшие показы «Золотого жука» состоятся 29 и 30 апреля. Спектакль идет на основной сцене театра и играется дважды в день: в 10.00 и 12.00.