В Вологодском театре кукол в постановке «Золотой жук» играет настоящий ворон

«Ворон играет лучше всех, Эдгара не переиграть. Когда мы перевезли ворона на сцену, он двигался как надо в ритм стихов и музыки и даже открывал клюв в нужный момент. Первый раз мы подумали, что нам просто повезло, а когда он повторил все это во второй и в третий раз, оказалось, что это настоящий ворон-артист», — говорит Амир Ерманов, который сам выступил в спектакле и художником-постановщиком.