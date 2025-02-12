В Вологодской области ввели выплаты за роды в раннем возрасте

В Ленинградской области решили поддержать студентов, установив выплату в 300 тысяч рублей за рождение ребенка для семей, где оба родителя не старше 25 лет. В Карелии действует закон о выплатах в 100 тысяч рублей для студенток, родивших до 25 лет. В Калининградской области беременные могут получить бесплатные путевки в санатории для лечения и профилактики.