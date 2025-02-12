В Вологодской области ввели выплаты за роды в раннем возрасте

«На Вологодчине стартовал прием заявлений о назначении единовременной выплаты мамам в возрасте до 25 лет включительно. Соответствующие заявления получили уже от четырех девушек, их можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения первенца», — приводит пресс-служба слова губернатора области Георгия Филимонова.
Размер единовременной выплаты составит 100 тысяч рублей. Эти деньги будут доступны женщинам, которые родят своего первого ребенка в возрасте до 25 лет в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. В регионе уже начали принимать заявления на получение этой выплаты.
Ранее Филимонов выступил с предложением полностью запретить аборты в регионе, включая частные клиники. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать этот вопрос, назвав его некорректным.
Повышение рождаемости в стране
Другие регионы также принимают меры для поддержки беременных.
Например, в Кировской области губернатор Александр Соколов предложил ввести бесплатный проезд для беременных. В Москве для беременных женщин введены социальные карты, которые позволяют заранее покупать детские вещи и получать скидки. Эти меры направлены на поддержку семей и улучшение демографической ситуации в стране.
В Ленинградской области решили поддержать студентов, установив выплату в 300 тысяч рублей за рождение ребенка для семей, где оба родителя не старше 25 лет. В Карелии действует закон о выплатах в 100 тысяч рублей для студенток, родивших до 25 лет. В Калининградской области беременные могут получить бесплатные путевки в санатории для лечения и профилактики.
Будущие мамы имеют право на получение единовременного пособия по беременности и родам и в дальнейшем — ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Ранее эксперты рассказали, что пособие по беременности и родам можно получить дважды.