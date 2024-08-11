В Вологде проходит третий областной фестиваль православной кухни

«В этом году значительно расширили программу фестиваля и переименовали его в фестиваль православной кухни, чтобы увеличить гастрономические возможности. Увеличена и культурная программа — на набережной реки Вологды пройдет культурно-просветительский молодежный форум “Наставничество и молодежь: православная кухня”. Состоятся бесплатные экскурсии по Воскресенскому и Софийскому соборам, а также по экспозиции Вологодского краеведческого музея, посвященную иконописи. На аллее и набережной выступят клубы исторической реконструкции с программой “Великая государева крепость”, — рассказал ТАСС иерей, клирик Воскресенского кафедрального собора Андрей Кашинцев.