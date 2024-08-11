В Вологде проходит третий областной фестиваль православной кухни

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Третий областной фестиваль православной кухни проходит в воскресенье в Вологде в честь 10-летия Вологодской митрополии. Трапезные Спасо-Прилуцкого и Кирилло-Белозерского монастырей угостят всех желающих блюдами православной кухни и раскроют секреты их приготовления, сообщили ТАСС в митрополии.
«В этом году значительно расширили программу фестиваля и переименовали его в фестиваль православной кухни, чтобы увеличить гастрономические возможности. Увеличена и культурная программа — на набережной реки Вологды пройдет культурно-просветительский молодежный форум “Наставничество и молодежь: православная кухня”. Состоятся бесплатные экскурсии по Воскресенскому и Софийскому соборам, а также по экспозиции Вологодского краеведческого музея, посвященную иконописи. На аллее и набережной выступят клубы исторической реконструкции с программой “Великая государева крепость”, — рассказал ТАСС иерей, клирик Воскресенского кафедрального собора Андрей Кашинцев.
Почетным гостем мероприятия станет ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников. Он проведет мастер-класс по приготовлению блюд постной кухни, в котором смогут принять участие все желающие. Свои мастер-классы проведут и шеф-повара ресторанов Вологды, Череповца и Никольска.
Действо развернулось в 10 часов на Кремлевской площади Вологды, там же работает ярмарка «Вологда православная». Гости смогут попробовать монастырский хлеб, келларский салат, «шти овсяные с мясом», «луковую соль», «кулыбаш», жаркое из лосося с репой, гороховый кисель с льняным маслом, грибной суп с крапивой и другие блюда. Пройдут концерты колокольного звона и оркестра русских народных инструментов «Перезвоны». Фестиваль организован в рамках масштабного губернаторского проекта «Лето русского севера».
Вологодская область является одним из самых древних центров православия, где сохранились до наших дней Спасо-Каменный монастырь — первый каменный монастырь на русском севере, всемирно известный Кирилло-Белозерский монастырь, объект всемирного наследия ЮНЕСКО — ансамбль Ферапонтова монастыря