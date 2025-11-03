Популярные темы
В Вологде откроют памятник Ивану Грозному в День народного единства

В Вологде 4 ноября откроют памятник Ивану Грозному.

Источник: Филимонов LIVE/Telegram

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Открытие памятника Ивану Грозному в Вологде планируется 4 ноября, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«4 ноября мы открываем обновленную площадь у нашего Вологодского Кремля и памятник Иоанну Васильевичу», — сказал губернатор на видео, размещенном в его Telegram-канале.

Ранее Филимонов сообщал, что памятник высотой 9 метров будет установлен на обновленной Кремлевской площади. Глава региона отмечал, что памятник станет символом движения Русского государства вперед, приумножения земель, распространения православной веры. Рядом с памятником будут видны Воскресенский собор и Колокольня, купола Софийского собора — символы духовной силы и культурно-исторического наследия.