В Волгоградской области рыбак вытащил огромного сома

Вес улова составил более 30 килограммов. Мужчина поделился, что поймал сома в Волге, используя квок и насаживая ракушку-перловицу весом полкило, а также местные мидии. Это его первый крупный трофей в этом сезоне. Он рыбачил в одиночку, и хотя рыба катала его по воде около 15 минут, в итоге она сдалась. В ответах на комментарии он отметил, что собирается приготовить котлеты, шашлык, уху и балык.