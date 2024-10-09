В Волгоградской области рыбак вытащил огромного сома

Вес улова составил более 30 килограммов. Мужчина поделился, что поймал сома в Волге, используя квок и насаживая ракушку-перловицу весом полкило, а также местные мидии. Это его первый крупный трофей в этом сезоне. Он рыбачил в одиночку, и хотя рыба катала его по воде около 15 минут, в итоге она сдалась. В ответах на комментарии он отметил, что собирается приготовить котлеты, шашлык, уху и балык.
Кстати, это уже не первый случай, когда в Камышинском районе ловят крупных особей. Сома на 67 кг и размером в 210 см поймали прошлым летом местные жители. Фото зачетного улова рыбаки также опубликовали в соцсетях.